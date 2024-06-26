Зеленский упростил получение статуса участника боевых действий

Президент Украины подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка ведения военного учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения», который, в частности, упрощает процедуру предоставления статуса участника боевых действий, сообщает Укринформ.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к закону указывается, что он разработан с целью упорядочения отдельных норм законодательства в части правового регулирования обработки информации с ограниченным доступом в системах Министерства обороны Украины, внедрения профилей безопасности, информационного взаимодействия Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с другими системами и предоставление статуса участника боевых действий в электронном (автоматическом) режиме.

Подписанный закон вносит соответствующие изменения в законы Украины Закон Украины «Об обороне Украины», Закон Украины «О защите информации в 2 информационно-коммуникационных системах», Закон Украины «Об основных основах обеспечения кибербезопасности Украины», Закон Украины «Об облачных услугах», Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», Закона Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов».