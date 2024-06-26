Мэра Мукачево арестовали на два месяца с возможностью внесения залога
ВАКС избрал меру пресечения городскому голове Мукачево Андрею Балоге, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, – содержания под стражей, или залог 30 миллионов гривен. Со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру, трансдицию ВАКС, сообщает Украинская правда.
"26 июня 2024 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС применил меру пресечения к городскому голове в Закарпатье, который совместно с другими лицами подозревается в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности 3 га.
Так, суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога, с возложением соответствующих процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.
Также он должен сдать загранпаспорта и не отлучаться за пределы Мукачева без разрешения следователя.
25 июня сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП задержали мэра города Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га.