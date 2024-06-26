Оккупанты вывозят оборудование с захваченной Запорожской АЭС - ЦНС

Назначенный оккупантами заместитель директора захваченной Запорожской атомной электростанции Эдуард Атакищев помогает российским военным вывозить со станции незадействованное оборудование. Об этом заявили в Центре национального сопротивления со ссылкой на местные источники, сообщает Зеркало недели.

Отмечается, что откомандированный из Ростова Атакищев отвечает за подписание фиктивных соглашений по передаче невостребованного имущества станции на нужды оккупантов.

Атакищев почти не появляется в Энергодаре, преимущественно находясь в Москве. Кроме того, вся деятельность Атакищева подчинена национальному центру управления "обороны" РФ.