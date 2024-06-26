Киберспециалисты ГУР атаковали российских провайдеров в Крыму - СМИ

Во временно оккупированном Крыму несколько крупных интернет-провайдеров стали жертвами массированной кибератаки. Оккупационная администрация предупредила жителей полуострова о возможных перебоях с доступом в интернет в ближайшее время. Со ссылкой на источники в ГУР, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Во временно оккупированном Крыму крупные интернет-провайдеры стали объектом массированных кибератак. Местные оккупационные власти предупредили жителей полуострова о возможности временных перебоев в доступе к Интернету.

По словам представителя в Главном управлении разведки, атаки производятся украинскими киберспециалистами военной разведки. Отмечается, что атаковались несколько провайдеров услуг в Крыму, и представитель оккупационной администрации Юлия Кирик сообщила о постоянных изменениях профиля DDos-атак и мерах, которые принимают провайдеры для защиты от этих атак.