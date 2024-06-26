Президент Чехии ответил оппозиции относительно непрозрачной закупки снарядов для Украины

Президент Чехии Петр Павел ответил на обвинения отдельных оппозиционных политиков о том, что снаряды для Украины в рамках "чешской" инициативы якобы закупаются непрозрачно и по завышенной цене. Со ссылкой на IDNES, сообщает Европейская правда.

Об этом Павел сказал в интервью изданию Denik. Критика о "непрозрачности" закупок боеприпасов для Украины, которая генерирует "немыслимые прибыли оружейникам", звучала от политиков популистской партии ANO экс-премьера Андрея Бабиша.

Петр Павел отметил, что любые военные поставки в принципе не могут быть полностью прозрачными.

"Это всегда о чувствительной информации, их везут в зону боевых действий, и Россия по понятным причинам очень интересуется этой информацией... Да, большинство информации под грифом. Однако премьер, министры и руководители парламентских комитетов имеют доступ к ней" , – сказал президент Чехии.

"Я не вижу здесь ничего, что выходит за рамки нормальной практики. Да, есть определенная маржа, но так бывает всегда. И она – в приемлемых пределах" , – добавил он.

Напомним, во вторник стало известно, что Украина получила первые боеприпасы в рамках чешской инициативы.

Также стало официально известно, что Словакия задействована в чешской инициативе, в частности, закупленные боеприпасы модернизируют на словацких заводах.