В России в воду взлетел с рельс пассажирский поезд

Пассажирский поезд слетел с путей в воду на одной из гонок в республике Коми в России.﻿ Со ссылкой на росСМИ, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Так, инцидент произошел днем среды, 26 июня, на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. По предварительным данным, там с путей сошло 9 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск.

Как заявляют россияне, на месте уже работают спасатели и принимаются меры по оказанию помощи пассажирам.

Дорогу рядом с местом аварии размыло, оперативные службы пытаются проехать через грязь и слякоть.