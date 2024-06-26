Депутаты Государственной думы России выражают обеспокоенность из-за возвращения из войны в Украине бывших заключенных, из-за чего в РФ растет уровень преступности﻿. Об этом заявила военная разведка Великобритании, сообщает Деловая столица.

По словам аналитиков, недавно несколько депутатов российской Госдумы выразили обеспокоенность угрозой безопасности и порядка из-за возвращения бывших заключенных с войны в Украине.

По мнению законодателей, это может повлечь за собой рост преступности, поскольку бывшие заключенные не социализированы и должны находиться под постоянным контролем правоохранительных органов. Поэтому существует потребность в принятии соответствующего законодательства.

В Госдуме также считают, что заключенным нельзя разрешать возвращаться из Украины в Россию до окончания войны.

Генеральная прокуратура РФ прекратила публиковать официальную статистику преступности полтора года назад, вероятно из-за возможного роста преступности и количества преступлений, совершенных бывшими заключенными, воевавшими в Украине.