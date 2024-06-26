Родственники полковника СБУ владеют автопарком за $440 тысяч - расследование

Журналисты "Слідство.Інфо" выяснили, что родственники руководителя управления ГУ "Д" ДЗНД СБУ, полковника Алексея Зеленского за последние годы завладели транспортными средствами на общую сумму 440 тысяч долларов и домами в Конча-Заспе.﻿﻿ Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо", сообщает Украинская правда.

В частности, известно, что во время полномасштабного вторжения тесть полковника Зеленского стал владельцем дома на 328,2 квадратных метра.

Сам Зеленский рассказал журналистам "Слідство.Інфо", что за дом заплатили $240 тыс. Купили его в складчину для того, чтобы отремонтировать и продать. Расследователи обнаружили, что объявление о продаже этого дома появилось именно в день разговора чиновника с журналистами.

Кроме того, из кэша Google видно, что в тот же день Зеленские выставили свой дом на продажу за 39 млн. 460 тыс. грн.

По словам Зеленского, сейчас он и его семья проживают в другом доме Конча-Заспе.

Также журналисты узнали, что в начале этого года жена чиновника стала владелицей BMW X6 M 2023 выпуска.В июне 2023 года Зеленский приобрел Mercedes-Benz s 500 (2020 года), а его мать в начале 2023 года приобрела Lexus LX 600 (2022 года выпуска).

Кроме того, чиновник и его мать в 2024 году купили два мотоцикла BMW, рыночная стоимость которых около $20 тыс.

Зеленский в комментарии "Слідство.Інфо" ответил, что он и его родственники занимаются перепродажей автомобилей. Журналисты проверили эту информацию и действительно нашли около 20 объявлений по продаже автомобилей с номера чиновника.

Как говорится в расследовании, родственники Зеленского за последние годы в общей сложности приобрели в собственность 5 домов в пригороде Киева, часть из них продали. Сергей Миткалик, председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб", видит в собранных фактах признаки бизнес-деятельности должностного лица, запрещенного законом.