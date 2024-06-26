НАПК прекратило финансирование партии Голос из-за недостоверных данных в отчетах

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) прекратило финансирование политической партии Голос из-за недостоверных сведений в отчетах на более 5 миллионов гривен.﻿ Со ссылкой на данные НАПК, сообщает Новое время.

Как говорится в сообщении, НАПК выявило много нарушений в отчетах партии Голос за III — IV кварталы 2020 года об имуществе, доходах и обязательствах финансового характера.

В партии внесли в отчет недостоверные сведения на общую сумму 4 миллиона 726 тысяч 500 гривен. Как отмечают в НАПК, это является основанием для лишения государственного финансирования.

В развернутом отчете указано, что политическая партия Голос подписала договоры о предоставлении услуг с ООО Мейнтис на 1 млн грн. Среди услуг, которые предоставляла компания: устные консультации и разъяснения по вопросам практических аспектов применения Избирательного кодекса Украины для представителей партии, устные юридические консультации по вопросам избирательного процесса для членов участковых избирательных комиссий на местных выборах, проверка правильности заполнений документов для наблюдателей на очередных местных выборах 25 октября 2020 года.

В то же время, как выяснили в НАПК, компания на самом деле не предоставляла партии такие услуги, что подтверждают материалы ГБР.

Также партия подписывала два договора с физическими лицами-предпринимателями на 274 тыс. грн, в этих документах также нашли недостоверные данные. Кроме этого, в Голосе подписывали договоры с другими предпринимателями. По данным НАПК, общая сумма недостоверного финансирования — почти 5 млн грн.

В 2021 году НАПК уже прекращала финансирование партии. Тогда в партии расценили действия НАПК как «политическое давление на оппозицию». Также финансирование партии прекращали в январе 2021 года.