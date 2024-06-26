Украина сократила разрыв с РФ по выстрелам - СМИ

Разрыв между Украиной и РФ в выстрелах на линии фронта сократился – сейчас составляет 1:3. Со ссылкой на собеседников в Генеральном штабе ВСУ, сообщает Лига.net.

По их словам, украинские защитники больше приблизились к захватчикам в выстрелах – ситуация выровнялась и составляет 1 к 3 в пользу оккупантов.

Собеседники сообщили, что речь идет об использовании боекомплекта в целом.

Как менялась динамика в течение года

Ранее собеседник в Генштабе заявлял: летом 2023 года у оккупантов было около 10 000 – 15 000 выстрелов в сутки, а у украинских защитников – 10 000, это был "относительный паритет".

Однако, объяснял он, с августа по конец 2023 года захватчики нарастили количество выстрелов до 20 000, а в Украине же осталось 10 000.

Впрочем, с начала 2024-го у россиян ежедневно было от 60 000 до 70 000 – за счет сотрудничества со странами вроде Ирана, отметил собеседник.

По его же данным, на конец апреля у Сил обороны было около 13 000 выстрелов в сутки, а уже в конце мая с этим "стало легче".

26 мая первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что соотношение в выстрелах уже составляет в среднем один к пяти в пользу захватчиков.