В Кремле уверены в причастности ИГИЛ к стрельбе в Дагестане, но публично это скрывают - СМИ

Кремлевский режим уверен, что к стрельбе в Махачкале и Дербенте причастны террористы группировки Исламское государство, при этом не заявляют об этом публично, а традиционно врут об «украинском следе». Об этом пишет "Верстка" со ссылкой на близкие к режиму источники.

23 июня в столице Дагестана Махачкале и городе Дербент группа вооруженных мужчин напала на полицейских, церковь и синагогу. Сообщалось о 15 убитых правоохранителях, а также нескольких гражданских, среди которых священник. 24 июня в Минздраве республики заявили о 20 погибших и 26 пострадавших.

Как отмечают российские журналисты, политикам рекомендовали не называть события в Дагестане «терактом», чтобы якобы «не волновать людей и не возвращать тему терроризма в публичное сознание». Отставок в Дагестане также не будет, пишет российское издание.

«Обычно власти стараются не отправлять в отставку людей, ответственных за меры безопасности, сразу после таких инцидентов. Похожие меры могут стать поводом к тому, что теракты могут влиять на российские власти» , — заявил изданию сенатор-выходец с Кавказа.

По данным еще одного источника издания, политикам приказали как можно реже упоминать «террористические организации» и само слово «теракт». В то же время стрельба в Дагестане может иметь «законодательные последствия». В частности, в РФ могут запретить ношение никабов (исламских женских головных уборов с прорезью для глаз).

«[Кремлевскому режиму] казалось, что [России] угрожает только Украина, и возвращение старого врага [боевиков-исламистов] и терактов в повседневность — это слишком. Поэтому историю стараются обсуждать аккуратно» , — рассказал один из собеседников.

Пока официально ответственность за теракт на себя не взяла ни одна страна или организация, пишет издание. Однако кремлевская власть активно ищет «украинский след» в стрельбе. Источник в российском правительстве объяснил изданию, что рекомендаций политикам обвинять в нападениях Украину не было, но и запрещать высказываться об этом никто не планирует.

«Об ИГИЛ говорить пока не приказали, а найти украинский или американский след в чем-либо плохом — никогда не помешает» , — сказал собеседник издания.

После теракта российские власти отчитывались, что в ходе операции в Дагестане якобы были убиты шесть нападавших. Среди них, по данным СМИ, предположительно, 31-летний сын главы Сергокалинского района в Дагестане Магомеда Омарова Осман и его племянник Абдусамад Амадзиев. Также сообщалось о смерти Адиля Омарова, но, как пишет The Insider, впоследствии он исчез из списка погибших. Издание также отмечает, что по меньшей мере четверо участников бойни являются родственниками высокопоставленных жителей страны и происходят из состоятельных семей.