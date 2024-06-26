Сырский посетил бригады ВСУ на Донетчине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил боевые бригады, которые держат оборону на Донетчине.﻿ Со ссылкой на страницу главкома в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Работал в Донецкой области. Посетил боевые бригады, которые держат оборону на одном из самых горячих направлений фронта. Наши мужественные защитники здесь отражают ежедневно десятки атак российских захватчиков" , - сообщил Сырский.

Сырский посетил 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду, 110-ю отдельную механизированную бригаду, 59-ю отдельную мотопехотную бригаду и вручил награды личному составу 47-й отдельной механизированной бригады.