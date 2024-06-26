Украина получила более $100 млн от Испании с начала большой войны

С начала широкомасштабного вторжения Украина получила от Испании $104 млн прямой бюджетной поддержки.﻿ Со ссылкой на Правительственный портал, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 26 июня, Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с министром экономики, торговли и предпринимательства Испании Карлосом Куэрпо Кабайеро и чрезвычайным и полномочным послом Испании в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу" , - говорится в сообщении.

"Финансовая, военная и гуманитарная поддержка - это направления, где Испания демонстрирует солидарность с Украиной. И я благодарен правительству и гражданам Испании за помощь Украине в решающее для нас время. С начала полномасштабного вторжения Испания предоставила 104 млн долларов США прямой бюджетной поддержки, из которых около половины - гранты. Эти средства были направлены для поддержку украинцев, которые больше всего в ней нуждались в условиях противостояния агрессору" , - отметил Сергей Марченко во время встречи.

Грантовые средства в объеме 50,1 млн долларов США были направлены в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine на возмещение расходов на оплату труда работников государственных органов и педагогических работников.

Остальное привлеченное финансирование объемом 53,8 млрд долларов США поступило в виде займа в рамках проекта HEAL по поддержке сектора здравоохранения.