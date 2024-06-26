Канада и Германия призвали своих граждан срочно покинуть Ливан

Канада и Германия обратились к своим гражданам, находящимся в Ливане, и призвали их срочно покинуть территорию страны из-за угрозы начала вооруженного конфликта﻿, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли и немецкий МИД.

По словам Жоли, ситуация в Ливане становится все более нестабильной и непредсказуемой из-за постоянного вооруженного противостояния между Хезболлой и Израилем.

"Ситуация может ухудшиться без предупреждения. Я с начала кризиса на Ближнем Востоке говорила канадцам, что сейчас — не время для путешествий в Ливан. А тем канадцам, которые сейчас находятся в Ливане, следует уехать, пока доступны коммерческие перелеты" , — сказала она.

Жоли подчеркнула, что в дальнейшем эскалация конфликта "может повлиять на вашу способность покинуть страну и нашу способность оказывать консульские услуги".