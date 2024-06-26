Генштаб: Наибольшая активность врага сохраняется в районе Очеретино

В течение дня на разных направлениях фронта произошло 116 боевых столкновений Сил обороны с российскими захватчиками. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации по состоянию на 22:00 среды, 26 июня.

"С начала суток произошло 116 боевых столкновений. Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку с воздуха. В течение суток наносил по территории Украины ракетный удар одной ракетой. Кроме того, произошло 43 вражеских авиаудара - в частности, оккупанты сбросили 57 УАБов. , захватчики задействовали 359 дронов-камикадзе и произвели более 2700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия" , - говорится в сообщении Генштаба.

На Харьковском направлении российские террористы 10 раз, при поддержке авиации, штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанск, Липцы, Сотницкого Казачка и Глубокого. В Волчанске еще продолжаются бои в трех локациях.

По имеющейся в настоящее время информации, уничтожены и повреждены 40 единиц вооружения и военной техники оккупантов. Также поражены 30 вражеских блиндажей.

Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка и Берестовое подразделения Сил обороны отразили шесть наступательных действий без успеха для противника. Ситуация напряженная. Недалеко от Синьковки и Степной Новоселовки продолжаются боевые действия.

На Лиманском направлении за день российские войска 18 раз безуспешно атаковали украинских защитников в районах шести разных населенных пунктов. К настоящему времени продолжаются шесть боестолкновений. Враг концентрирует свои усилия вблизи Макеевки и Невского, где произошло около 80% всех атак.

Напряженная ситуация на Северском направлении. Враг 11 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Спорного и Раздолевки. Более половины боестолкновений еще продолжается.

На Краматорском направлении потерпели неудачу все попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Клещиевки.

На Торецком направлении, где оккупанты девять раз атаковали вблизи Шумов, Торецкого, Дачного и Северного, три боестолкновения завершились. Боевые действия продолжаются еще в шести локациях.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор нарастил усилия – в общей сложности совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из Очеретиного района, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 29 атак украинские защитники уже отбили, еще восемь боестолкновений продолжаются, в частности, возле Евгеньевки и Новоалександровки. Оккупанты на направлении теряют в основном живую силу - за сегодняшний день наши воины ликвидировали и ранили более 200 военнослужащих врага.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается восемь безуспешных для оккупантов боевых столкновений. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка. Бой у Красногоровки продолжается. Ситуация контролируется.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Украинские воины наносят захватчикам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения. Так, в частности, сегодня Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 15 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и склад с боеприпасами", – говорится в сообщении.

Как добавили в Генштабе ВСУ, сегодня за эффективную боевую работу следует отметить воинов 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.