Украинские беженцы в Польше могут получить деньги на аренду жилья

Украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на помощь в поиске и аренде жилья по программе "Крок доДому", которую реализует Фонд Habitat for Humanity Poland, сообщает РБК-Украина.

Публикация Habitat.pl рассказывает о программе.

Кто может воспользоваться программой

"Крок доДому" (КДД) - это программа для украинских беженцев, которые испытывают трудности с арендой жилья в Польше.

Участниками программы могут стать украинцы, которые отвечают следующим критериям:

пересекли границу после 24 февраля 2022 года и могут документально это подтвердить

на момент подачи заявки находятся на территории Польши

готовы арендовать жилье не менее 12 месяцев

минимальный доход домохозяйства в зависимости от воеводства (от 3 000 до 4 500 злотых)

относятся к группе, которая особенно подвергается риску потери жилья

Список всех критериев, которым должен соответствовать участник программы, можно найти здесь﻿.

Важно, что участники программы должны стремиться к подписанию договора аренды, в частности: к пересмотру предложений, коммуникациям с арендодателями и Habitat Poland, пересмотру жилья и т. д.

Кандидат в участники программы должен:

находиться в городе, где ищет квартиру

иметь свободное время, например, для просмотра квартир

оперативная коммуникация с Habitat Poland

предоставлять правдивую и актуальную информацию о своей жилищной ситуации

Какую поддержку оказывает программа

При поиске жилья:

инструкция для самостоятельного поиска жилья (мини-пособие)

дистанционные услуги агента по недвижимости - поиск предложений жилья по критериям заявителя

дофинансирование за услуги агента по недвижимости - доплата за услуги агента по недвижимости, выбранного и оплаченного участником (при условии заключения договора аренды)

При подписании договора аренды:

предоставляют образцы договоров аренды

страхование для участника программы и владельца жилья

услуги связанные с временной арендой (адрес, нотариус, перевод)

Финансовая поддержка (при условии соответствия дополнительным критериям):

дофинансирование к депозиту

частичная доплата к арендной плате

Улучшение жизненной ситуации:

дофинансирование дополнительных услуг, после консультации со специалистом: языковые курсы, профессиональное обучение, уход за детьми и т.п.

информационная поддержка и перенаправление в вспомогательные службы

Как подать заявку на участие в программе

Все заявки рассматривают, а затем Фонд дает ответ на электронную почту. Иногда этот процесс может занять более 7 дней.

Для участия нужно заполнить АНКЕТУ﻿.

Заявку на участие в программе следует подать не раньше, чем за 31 день до запланированной даты начала аренды.