Шведский ритейлер IKEA возвращается в Украину - источники

Шведский ритейлер IKEA возвращается в Украину, сейчас проходят технические подготовительные работы, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили ЭП два источника на рынке.

"Проходят технические подготовительные работы. Дата начала работы пока неизвестна" , - заявил один из собеседников

Справка. Ранее IKEA 15 лет пыталась зайти на украинский рынок. В 2020 году ей удалось запустить онлайн-продажи, а в 2021 - открыть первый физический магазин на втором этаже в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.

Напомним:

Шведский ритейлер IKEA не решил, когда вернется в Украину, и изучает влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность.

В октябре 2023 года сообщалось, что Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы вернуть в Украину IKEA, H&M и Zara и другие бренды.

Испанская фэшн-группа Inditex 3 апреля возобновила работу первых 20 магазинов своих брендов в Украине.

Возвращение Inditex (владелец брендов Zara, Bershka, Pull&Bear) увеличило посещаемость киевских ТРЦ на 20%. В отдельных случаях даже больше.