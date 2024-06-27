На Николаевщине разоблачили схему для снятия мужчин с воинского учета. Так, двое парней за 15 тысяч долларов обещали "влиять" на должностных лиц медучреждения для оформления инвалидности, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Во время досудебного расследования полицейские установили, что двое николаевцев - 20 и 22 лет, спланировав схему незаконного заработка, сговорились совместно предоставлять услуги мужчинам призывного возраста незаконно уклоняться от прохождения военной службы.

Один из дельцов должен был подыскивать клиентов, а другой якобы имел возможность влиять на должностных лиц областного центра медико-социальной экспертизы.

В результате совместной работы злоумышленников клиенты, заплатив 15 тысяч долларов, получали обещание получить статус человека с инвалидностью, что, в свою очередь, позволяет военнообязанным мужчинам пересечь государственную границу".

После получения последней части средств в сумме 3000 долларов правоохранители задержали злоумышленников.

Задержанным сообщили о подозрении по ч.3 ст. 369-2 УК "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды".

Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Продолжается досудебное расследование.