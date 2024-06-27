Ермак: Россияне инвестируют миллионы в нарратив о "коррумпированной Украине"

Россияне инвестируют миллионы в продвижение на мероприятии нарратива относительно того, что Украина является самой коррумпированной страной в мире, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Интересно то, как часто борьба с коррупцией в Украине подменяется манипуляциями и работой исключительно в собственных интересах. Украина не является самой коррумпированной страной мира. Коррупция существует повсюду, и для борьбы с ней у нас создана большая антикоррупционная инфраструктура. Я постоянно общаюсь с западными партнерами , они всегда отмечают наш уровень и успехи в преодолении коррупции" , – отметил Ермак.

По его словам, некоторые люди намеренно масштабируют проблему, потому что иначе может теряться смысл их работы. Таким образом помогая россиянам, которые инвестируют миллионы в продвижение на мероприятии нарратива "Украина - самое коррумпированное государство".