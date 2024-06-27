В Минэнерго рассказали о последствиях ночной атаки на энергосистему

Ночная массированная вражеская атака не привела к повреждениям энергетических объектов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

В то же время из-за боевых действий, которые велись в течение суток, есть новые обесточивания в прифронтовых регионах: Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

В Донецкой области в результате вражеского обстрела территории одной из шахт загорелись сооружения. В этот момент шахтеров под землей не было, три работника охраны промышленной площадки находились в убежище.

Также в Донецкой области во время боевых действий выключалась воздушная линия оператора системы распределения. Это привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

Напомним:

В четверг 27 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00, с 17:00 до 23:00 объем ограничений света будет больше.

Недостаток ракет ПВО делает невозможным прикрытие объектов энергосистемы, которые Украина уже отремонтировала или ремонтирует.