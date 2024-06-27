Посол США: Китай фактически встал на сторону России в войне против Украины

Посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс заявил, что Китай не является нейтральным в захватнической войне, которую Россия ведет против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Sky News.

Выступая в Китайском финансовом хабе в Шанхае, он указал, что несмотря на свои заявления о нейтралитете Пекин предоставляет Москве ряд технологий, поддерживая прочные торговые связи с РФ на протяжении всей войны в Украине.

По его словам, Китай "является не нейтральным, а фактически встал на сторону России в этой войне".

"Мы считаем большой ошибкой позволять китайским компаниям тысячами отправлять столько компонентов, технологических составляющих, микропроцессоров и нитроцеллюлозы в РФ для усиления и укрепления ее оборонной отрасли в этой жестокой войне", – сказал Бернс.

Посол Соединенных Штатов также отметил, что полномасштабное российское вторжение в Украину, которое продолжается уже третий год, стало "экзистенциальным кризисом" в Европе.

На прошлой неделе вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время визита в КНР снова предупредил китайское правительство об экономических последствиях поддержки России в войне против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал Китай ответить за поддержку Пекином российского вторжения в Украину.

В то же время Пекин заявил, что НАТО "следует заняться самоанализом, а не произвольной клеветой и нападками на Китай".

Перед тем страны "Группы семи" объявили, что продолжат принимать меры против субъектов в Китае и третьих странах, которые материально поддерживают военную машину РФ в ее захватнической войне против Украины.