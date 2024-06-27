Россияне атаковали Донецкую область: есть погибший и раненые

Утром 27 июня российские войска атаковали Торецк, Селидово и Ясеново Донецкой области, в результате обстрела 1 человек погиб, еще 7 ранены, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Под огнем снова оказался Торецк - там установлена информация об 1 погибшем человеке. Рано утром россияне сбросили авиабомбу на Селидово - ранения получили 6 человек, в том числе двое подростков; повреждены 7 многоэтажек, 5 частных домов, 3 админздания и 4 автомобиля".

Также под вражеским огнем было село Ясеново Покровской громады - там ранен человек, повреждено предприятие. Филашкин призвал людей эвакуироваться.