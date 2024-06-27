В Украине планируют отменить отключения света на прифронтовых территориях

В Украине намерены отменить отключения света на прифронтовых территориях. В ближайшие дни будут определены конкретные районы, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Hromadske.

"Кабинет министров работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий, где и так тяжелая гуманитарная ситуация и есть реальная угроза жизни из-за обстрелов" , - сказал он.

По его словам, планируется, что будет определена зона, близкая к линии фронта, где отключения больше не будут применяться.

"Ожидаем, что в ближайшие дни будут определены конкретные районы, которые уже не будут отключать" , - добавил Кудрицкий.

Ранее сообщалось о планах обновить перечень объектов, не подлежащих обесточиванию. Кроме того, от линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители.

Ожидается, что новый список объектов будет утвержден до июля 2024 года.