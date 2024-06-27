Победа Украины в войне должна быть целью НАТО - премьер Эстонии
В НАТО должны поставить победу Украины в войне как цель. Партнеры должны обеспечить Украине достаточную военную поддержку, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба Альянса.
"Цена, которую мы платим за поддержку Украины в ее усилиях победить над российским империализмом, ничтожна по сравнению с тем, что было бы, если бы агрессия окупилась. И мы должны поставить победу как цель", - сказала она.
По мнению премьера Эстонии, война в Украине имеет решающее значение для безопасности всего трансатлантического сообщества. Поэтому необходимо союзническое обязательство долгосрочной поддержки Украины.
"Украина будет тратить 0,25% нашего ВВП на военную помощь в течение следующих четырех лет. Если бы все союзники сделали то же самое, это обеспечило бы Украине достаточную военную помощь, чтобы выиграть войну", - заявила Каллас.
Она также добавила, что все элементы помощи также следует рассматривать как усиление поддержки Украины на пути к ее членству.
"Ключевой урок, который мы извлекли из последних десятилетий, состоит в том, что серые зоны являются источниками конфликтов. И наша обязанность - продолжить процесс членства Украины в НАТО", - сказал Кая Каллас.
Каллас станет главным дипломатом ЕС
Напомним, в Европейском союзе в ближайшие дни сменится руководство. Премьер-министр Эстония Кая Каллас получит должность главы европейской дипломатии и заменит Жозепа Борреля.
Каллас называют "железной леди" Эстонии, а также одним из главным противником российского диктатора Владимира Путина в Европе. Кроме того, Каллас активно поддерживает Украину. Эстония приняла решение направить более 0,2% ВВП на помощь Украине в течение следующих четырех лет.