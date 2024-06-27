Мэр Мукачева Балога вышел из-под стражи после внесения залога – журналист

Мэр Мукачево Закарпатской области Андрей Балога, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением для продажи земли по заниженной цене, вышел из-под стражи. За него внесли 30 млн гривен залога, сообщает Деловая столица.

Об этом в Telegram сообщил журналист Виталий Глагола.

"Мэр Мукачева Андрей Балога вышел на свободу уплатив залог в размере 30 миллионов гривен" , — пишет Глагола.

Напомним, 26 июня ВАКС отправил городского голову Мукачево Андрея Балогу в СИЗО на 2 месяца.

Мэра заключили под стражу с возможностью внесения залога в 30 млн грн. Балоги также запретили оставлять Мукачево без разрешения следователя и обязали сдать загранпаспорта.

Андрей Балога подозревается в махинациях с землей. Его вместе с главой Мукачевского районного совета Михаилом Ланьем подозревают в продаже земли в центре города по заниженной цене.

25 июня СБУ задержала мэра Мукачева Андрея Балогу, главу райсовета Михаила Ланя, а также начальника земельного отдела горсовета Артура Самиляка. Задержание связано с коррупционной схемой продажи стадиона "Авангард" и около 3 га земли. По данным следствия, городской голова обеспечил продажу участка по цене, заниженной почти в девять раз частному обществу, фактически подчиненному председателю райсовета.