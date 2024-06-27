В Харьковской области намерены усилить принудительную эвакуацию семей с детьми из опасных районов. В частности, это касается поселка Боровая Изюмского района, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"О Купянском направлении, учитывая, что серая зона несколько увеличилась, мы рассматриваем и будем принимать решения на ближайшем Совете обороны области относительно обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми", - сказал он.

По словам главы Харьковской ОВА, речь идет о нескольких населенных пунктах и десятках таких семей.

Что касается Боровского направления Изюмского района, местные власти также должны принять такие решения о принудительной эвакуации семей с детьми.

"Там под эвакуацию подпадают 13 населенных пунктов и примерно 20 семей. Небольшое количество, но мы должны принять все меры по эвакуации, потому что самостоятельно люди уезжать не хотят", - добавил Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, что в Харьковской области боевые действия идут на двух направлениях - на севере региона и на Купянском направлении.

Как отмечают военные, на севере Харьковской области продвижение врага не фиксируется. В Волчанске россияне увязли в уличных боях. Оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе.

Ранее в сети сообщали, что оккупанты собрали 10-тысячную группировку на Купянском направлении с целью продвижения к Боровой.