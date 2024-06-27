Пьяное ДТП: Бывшему главе Броварской РГА продлили содержание под стражей

Шевченковский районный суд продлил содержание под стражей эксглавы райгосадминистрации Броваров Владимира Майбоженко, который в апреле нетрезвым врезался в толпу на пешеходном переходе, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры.

Так, Майбоженко будет оставаться под стражей до 26 июля без права внесения залога.

Напомним, 26 апреля в Броварах Владимир Майбоженко проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. Тестирование показало содержание алкоголя в крови водителя 2,31 промилле – это в 10 раз больше, чем разрешено законом.

Тогда пострадали 4 человека, среди которых ребенок.

Как сообщалось, после этого инцидента президент Украины Владимир Зеленский уволил Майбоженко с должности главы Броварской РГА.