Bloomberg: Россия создает теневой флот для экспорта сжиженного газа

В течение нескольких месяцев, последовавших за вторжением на Украину и введенными в ответ карательными ограничениями Запада, Россия накопила теневой флот для перевозки своей нефти по всему миру. Сейчас появляется все больше свидетельств того, что Москва начала делать то же самое в отношении сжиженного природного газа, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, газ является ключом к планам Кремля по увеличению экспорта, пополнению государственной казны и финансированию его военной машины, но для этого требуется большая доля мирового рынка СПГ, теперь, когда некогда прибыльная европейская трубопроводная торговля практически прекращена.

На сегодняшний день планам расширения препятствуют санкции США, которые не позволяют иностранным компаниям входить в Арктику и прекращают поставку специализированных ледоколов, которые жизненно необходимы для достижения арктических объектов.

Новые европейские ограничения, вводимые в следующем году и ограничивающие доступ к портам, еще больше затруднят нынешнюю цепочку поставок.

По данным Equasis, глобальной базы данных судоходства, за последние три месяца право собственности как минимум на восемь судов было передано малоизвестным компаниям в Дубае. Четыре судна имеют ледовый класс и уже получили разрешение Москвы на проход через российские арктические воды этим летом.

Детали поразительно похожи на маневры по созданию теневого нефтяного флота, включая использование непрозрачных компаний и кораблей, настолько старых, что в обычных условиях они уже были бы выведены из эксплуатации.

В сплоченной отрасли СПГ, которая в несколько раз меньше нефтяного рынка, совершенно необычно, чтобы незнакомая компания закупала специализированные суда, стоимость которых может составлять сотни миллионов долларов. Страховщики как минимум трех танкеров также указаны как "неизвестные" в базе данных Международной морской организации - еще одна характеристика кораблей теневого флота.

"Есть несколько признаков, указывающих на усилия России по созданию теневого флота для СПГ" , - сказал Мальте Хумперт, основатель Арктического института, аналитического центра в Вашингтоне, округ Колумбия.

Покупка старых перевозчиков, передача судов ледового класса дубайскому предприятию и рекордное количество разрешений на Северный морской путь указывают на то, что части "пазла теневого флота встают на свои места".

Asya Energy - одно из судов. В июне, когда боевики-хуситы усилили свои атаки на коммерческие суда в Красном море, оно прошло на север по водному пути невредимым - став первым газовозом, пересекшим горячую точку с января.

22-летнее судно Asya Energy, плавающее под флагом Палау, получило свое нынешнее название в мае и, по данным Equasis, находится под управлением Nur Global Shipping, компании, неизвестной в отрасли и действующей в зоне свободной торговли ОАЭ, которую чиновники критиковали за отсутствие прозрачности. У него нет известного страховщика.

Cейчас Asya Energy направляется в Средиземное море. Судя по всему, газовоз был пустым и не указывал никакого конкретного пункта назначения.

Nur, которая, согласно ее веб-сайту, вошла в энергетический сектор в 2022 году, с апреля управляет тремя другими перевозчиками СПГ - Pioneer, New Energy и Mulan.

По данным Equasis, четыре недавно построенных судна ледового класса были отдельно переданы в собственность компании White Fox Ship Management, также базирующейся в Дубае. Россия недавно одобрила суда - North Air, North Mountain, North Sky и North Way - для плавания в Арктике в этом летнем сезоне.

По данным порта, компания North Way в настоящее время прибывает на терминал Зебрюгге в Бельгии для приема партии российского газа. По словам чиновника в здании, где зарегистрирована компания, у White Fox нет официального офиса.

Последние санкции

Сверхохлажденное топливо требует более технически опытных экипажей и более сложных технологий, поэтому судов становится меньше, что облегчает их отслеживание с помощью спутниковых данных. В то время как в водах мира курсируют 7500 нефтяных танкеров различных размеров, флот СПГ составляет менее одной десятой от этого количества.

Перевалка - или перемещение топлива с одного судна на другое - может осуществляться в открытой воде для нефти и является распространенным средством маскировки ее происхождения. Для СПГ это гораздо сложнее, поэтому Россия до сих пор использовала европейские порты для маневра, хотя ужесточение европейских ограничений означает, что с марта следующего года это будет невозможно.

Россия, которая в настоящее время является четвертым по величине экспортером СПГ, имеет все основания продолжать поиск альтернативных маршрутов выхода на рынок. США ввели отдельные санкции, чтобы предотвратить начало экспорта с "Арктик СПГ 2", нового объекта, разработанного "Новатэком", крупнейшим экспортером СПГ в России.

Параллельный флот мог бы обойти ограничения и стал бы ударом по ключевой области, где западные санкции оказали немедленное и ощутимое воздействие, облегчив Москве поддержку своей экономики во время войны.

"Неудивительно, что Россия прибегает к созданию теневого флота СПГ точно так же, как она создала теневой нефтяной флот, чтобы обойти ценовой лимит G7 и ЕС на экспорт российской нефти" , - сказала Агата Демарэ, старший научный сотрудник Европейского совета по вопросам экспорта нефти.

Напомним, в конце июня Европейский Союз одобрил 14 пакет санкций против Москвы. Ограничения впервые коснутся газа. В частности, это запрет на перевалку российского СПГ в третьи страны через ЕС, включая запрет на услуги по перегрузке, а также перевалку с судна на судно и с судна на берег и запрет на предоставление инвестиций, услуг и товаров для новых проектов СПГ в России.