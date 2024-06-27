Разминирование Украины планируют ускорить: что изменится и когда

Недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №11258 и №11259, направленные на ускорение темпов разминирования Украины, сообщает РБК-Украина.

Сайт рассказывает, что известно об этих законопроектах и что именно они предлагают изменить.

Основное о проектах законов

Проект закона №11258 о внесении изменений в подраздел 2 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу товаров для нужд производства и/или ремонта машин механизированного разминирования был зарегистрирован в Верховной Раде 15 мая 2024 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Александр Горенюк, Мария Мезенцева-Федоренко, Олег Бондаренко, Александр Федиенко, Даниил Гетманцев, Ольга Василевская-Смаглюк и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики под руководством Даниила Гетманцева.

18 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и приняла за основу (с доработкой положений) 308 голосами.

Проект закона №11259 о внесении изменений в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной товаров для нужд производства и/или ремонта машин механизированного разминирования был зарегистрирован в парламенте в тот же день - 15 мая 2024 года.

Его инициатором также выступила группа народных депутатов, а главным комитетом ВРУ был назначен комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики под руководством Даниила Гетманцева.

18 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и приняла за основу (с доработкой положений) 297 голосами.

Что предлагают изменить законопроекты

Согласно информации пресс-службы аппарата парламента, по состоянию на сегодняшний день Украина является наиболее заминированной страной в мире (заминированными остаются около 174 тыс. километров квадратных).

Учитывая это, парламентарии разработали законопроекты №11258 и №11259, основная цель которых - ускорить темпы разминирования нашей страны.

По словам нардепа Горенюка, они были поддержаны всеми фракциями и группами ВРУ.

Эксперты отмечают, что, учитывая продолжающиеся боевые действия, площадь территории минного загрязнения в Украине будет расти быстрее объема разминированных территорий.

"Мины и другие взрывные остатки войны будут представлять угрозу еще в течение десятилетий, что является значительным препятствием для восстановления Украины и устойчивого экономического развития" , - уточнили в пресс-службе Рады.

Поскольку вручную один сапер разминирует, согласно информации ГСЧС, 10 квадратных метров в день, важной составляющей эффективного разминирования территорий нашей страны является широкое использование механизированного разминирования (машина может разминировать до 5000 квадратных метров за смену).

Стоит отметить, что основными производителями транспортных средств механизированного разминирования являются семь стран (в частности Хорватия, Словакия и Великобритания).

Исходя из этого, законопроекты №11258 и №11259 призваны создать условия для отечественного производства транспортных средств механизированного разминирования.

"В Украине сейчас функционируют несколько предприятий, которые пытаются производить подобные машины внутри страны. Однако сертифицирована только 1 машина механизированного разминирования - собранная украинским предприятием из комплектующих, ввезенных из Хорватии" , - рассказали в ВРУ.

Все потому, что на данном этапе производство машин механизированного разминирования требует иностранных составляющих (электроника, связь, двигатель) и невозможно без них.

Итак, предложенные парламентариями законопроекты предусматривают:

освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость составляющих (материалов, узлов, агрегатов, в том числе машинокомплектов), ввозимых для производства и ремонта таких машин

освобождение от налогообложения ввозной пошлиной составляющих (материалов, узлов, агрегатов, в том числе машинокомплектов), ввозимых для производства и ремонта таких машин

По мнению экспертов, окончательное принятие этих документов позволит:

создать благоприятные условия для производства машин механизированного разминирования

создать дополнительные рабочие места

удешевить стоимость конечной продукции

ускорить темпы разминирования Украины

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабмин разрешил операторам по разминированию бронировать всех своих саперов.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проекты законов №11258 и №11259.