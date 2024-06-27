Шольц требует от ЕС больше денег на прием украинских беженцев

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС должен выделить больше средств таким странам, как Германия, которые принимают большое количество украинских беженцев, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает Politico.

Шольц сообщил, что он написал совместное письмо со своими польским и чешским коллегами, Дональдом Туском и Петром Фиалой, к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором подробно изложил это требование.

Эти три страны приняли наибольшую часть украинских беженцев, "именно поэтому, вместе с моими коллегами, я считаю, что пришло время принять решение... чтобы Европа предоставила этим странам специальную финансовую поддержку для обеспечения социальной помощи (беженцам), профессионального обучения, языковых курсов и всех других вещей, которые играют определенную роль", сказал Шольц.

Дискуссия вокруг украинских беженцев в Германии активизировалась в последние месяцы: некоторые политики из правоцентристской оппозиции утверждают, что Берлин должен сократить социальную помощь украинцам, которые до сих пор не нашли работу в Германии.

В частности, председатель ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии. Его предложение уже раскритиковали партии федеральной коалиции, а также украинский посол в Германии Алексей Макеев.

По официальным данным, среди более миллиона украинцев в Германии людьми трудоспособного возраста являются более 800 тысяч, из них работают примерно четверть.