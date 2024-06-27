Close button

Российские дроны атаковали Херсонщину: повреждена "скорая", ранен водитель

Российские дроны атаковали Херсонщину: повреждена "скорая", ранен водитель
Фото: Херсонская ОВА

Российские войска атаковали дронами-камикадзе районный центр Нововоронцовка в Херсонской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.

"Российские оккупанты продолжают атаковать дронами-камикадзе Нововоронцовку".

Сообщается, что в результате одного из вражеских ударов механические повреждения получила карета "скорой", сами медики не пострадали.

Также "прилетело" по гражданской машине. По предварительной информации, ранен водитель транспортного средства.

Новости

Популярные темы форума

analytics