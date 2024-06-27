Российские дроны атаковали Херсонщину: повреждена "скорая", ранен водитель
Российские войска атаковали дронами-камикадзе районный центр Нововоронцовка в Херсонской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.
"Российские оккупанты продолжают атаковать дронами-камикадзе Нововоронцовку".
Сообщается, что в результате одного из вражеских ударов механические повреждения получила карета "скорой", сами медики не пострадали.
Также "прилетело" по гражданской машине. По предварительной информации, ранен водитель транспортного средства.