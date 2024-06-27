ПАСЕ приняла резолюцию по поддержке украинских беженцев

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой отметила необходимость выплат беженцам из Украины, чтобы они вернулись домой после завершения войны﻿. Об этом говорится в соответствующем документе, сообщает Деловая столица.

Согласно тексту резолюции, ПАСЕ рекомендовала принять конкретные меры для подготовки к возвращению украинских беженцев на Родину после того, как наступит мир.

В Ассамблее подчеркнули, что процесс возвращения в Украину беженцев не может быть достигнут "сразу" и может потребовать многолетней подготовки. Поэтому начать ее нужно уже сейчас.

"Возвращение, безусловно, потребует финансовой помощи для содействия переселению, и необходимо будет решить вопрос о помощи на переселение и реинтеграцию в течение определенного периода" , — уточняется в резолюции.

Также в документе отмечено, что украинским беженцам необходимо предоставить законное право на проживание в стране после трехлетнего пребывания там.

Следует отметить, что в резолюции ПАСЕ призвала к длительной поддержке не только беженцев, но и переселенцев внутри Украины.