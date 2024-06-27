Украина и партнеры должны за месяцы подготовить план окончания войны - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и союзники должны в течение нескольких месяцев разработать план действий по итогам Саммита мира в Швейцарии, который принудил бы Россию к миру. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в Брюсселе, сообщает Зеркало недели.

«Сейчас нам нужны следующие шаги. Следующие шаги – это спланировать и иметь детальный план по всем кризисам, которые породила война, которую принес Путин на нашу землю. Мы должны подготовить этот план и положить его на стол в течение месяцев» , — заявил Зеленский.

Он добавил, что у Украины нет много времени, ведь она потеряла большое количество защитников и гражданских. Поэтому война не должна длиться годами, а план ее урегулирования должен быть готов ко второму Саммиту мира, подчеркнул глава государства.

Зеленский также добавил, что он не находится в контакте с главой Кремля Владимиром Путиным, ведь у него «нет плана, кроме одного – затянуть войну на как можно больший срок». Однако президент отметил, что диалог с Россией могут вести партнеры Украины.