Туск заявил, что Польша завершает подготовку соглашения по безопасности с Украиной

Варшава завершает подготовку соглашения о безопасности с Киевом. Об этом заявил в четверг польским журналистам в Брюсселе перед заседанием Европейского совета глава польского правительства Дональд Туск, сообщает Укринформ.

"Мы завершаем подготовку соглашение по безопасности с Украиной" , - проинформировал Туск.

Глава польского правительства отметил, что перед заседанием Евросовета он также имеет важную встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, что касается двусторонних польско-украинских отношений.

По его словам, сегодняшний день "очень важен как для Польши, так и для Украины".

Туск подчеркнул, что он приложил максимум усилий для принятия Евросоюзом политики новых приоритетов, касающихся безопасности, борьбы с нелегальной миграцией и защиты внешних границ ЕС с Россией и Беларусью благодаря инвестированию в их укрепление. По его убеждению, это усилит безопасность польской границы и позволит эффективно противодействовать нелегальной миграции на границе с РБ.

Туск подчеркнул, что ЕС в соглашении по безопасности с Украиной взял на себя обязательства, о которых говорилось в последнее время. По его убеждению, эти обязательства имеют важное символическое значение.

Отвечая на вопрос, не являются ли эти обязательства ЕС относительно Украины слабыми, Туск подчеркнул, что "если бы они были слабыми и не имели большого значения, то президент Зеленский не приехал бы сегодня лично участвовать в этом торжестве".

Он отметил, что всегда можно ожидать больше, но не нужно пенять, поскольку в вопросе поддержки Украины ЕС в последние годы значительно продвинулся вперед.