ОП обнародовал текст соглашения по безопасности межу Украиной и ЕС

Офис президента опубликовал текст соглашения по безопасности между Украиной и Евросоюзом как объединением, которое подписали в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Документ состоит из краткого вступительного блока об общих ценностях, осуждении захватнической войны РФ, готовности ЕС поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и о европейском будущем Украины.

Военная поддержка и обязательства по безопасности со стороны ЕС "будут предоставляться с полным уважением к политике безопасности и обороны определенных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов".

В то же время Украина обязуется продолжить ряд реформ, предусмотренных ее евроинтеграционным путем и в сфере безопасности, разведки и обороны. Это включает гражданский надзор за силами безопасности и обороны, эффективностью и прозрачностью оборонных институтов, а также укрепление оборонной промышленности на основе Европейской оборонно-промышленной стратегии.

Также Украина обязуется усилить меры прозрачности и подотчетности в отношении полученной помощи и "делать позитивный вклад в безопасность ЕС и его государств-членов, в частности путем обмена информацией и полученными уроками, если это уместно".

Основной текст документа состоит из большого блока обязательств по безопасности и обороне, начиная от продолжения помощи оружием и с подготовкой украинских военных.

Здесь упомянуты также сотрудничество украинского и европейского оборонпрома, военная и гражданская противоминная деятельность, реформирование сектора гражданской безопасности и поддержка правоохранительных органов; противодействие распространению "легкого" оружия, поддержка энергетической безопасности, энергетического перехода и ядерной безопасности, а также обмен разведданными и спутниковыми снимками.

Второй блок "Более широкие обязательства по безопасности" содержит разделы о:

поддержке Украины на пути вступления в ЕС и необходимых реформ,

продолжение "дипломатической поддержки Украины и глобального охвата с целью достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира";

прогнозируемой финансовой поддержке и поддержке в восстановлении и модернизации;

постепенной интеграции Украины в единый рынок ЕС;

продолжении защиты для украинцев в странах Европы и помощи уязвимым категориям внутри Украины;

сохранении и усилении санкционного давления на Россию; продолжению работы по использованию доходов от замороженных российских активов в пользу Украины;

поддержке механизмов ответственности за международные преступления, включая трибунал по преступлению агрессии;

развитии регионального сотрудничества.

Третий блок описывает механизмы консультаций между Украиной и ЕС и предусматривает, что в дополнение к стандартным форматам политического диалога ЕС и Украина могут по взаимному согласию проводить внеочередные консультации.

"В случае будущей агрессии Европейский Союз и Украина по просьбе любой из сторон будут проводить в течение 24 часов консультации относительно потребностей Украины в рамках осуществления ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН. Европейский Союз и Украина быстро определят необходимые следующие шаги в соответствии с этими обязательствами без ущерба для особенностей политики безопасности и обороны отдельных государств-членов" , – говорится в документе.

Предполагается возможность изменения этих положений "с целью согласования с любым механизмом, который Украина может впоследствии согласовать с другими международными партнерами, включая участников Совместной декларации от 12 июля 2023 года".

Закрывает документ формальный блок "Заключительные положения".

От Украины соглашение подписал президент Владимир Зеленский, от ЕС – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Государства-члены ЕС дали единодушное согласие на подписание договора.

Также в Брюсселе подписали двусторонние соглашения Украины с Эстонией и Литвой.