ОП обнародовал текст соглашения по безопасности межу Украиной и ЕС
Офис президента опубликовал текст соглашения по безопасности между Украиной и Евросоюзом как объединением, которое подписали в Брюсселе, сообщает Европейская правда.
Документ состоит из краткого вступительного блока об общих ценностях, осуждении захватнической войны РФ, готовности ЕС поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и о европейском будущем Украины.
Военная поддержка и обязательства по безопасности со стороны ЕС "будут предоставляться с полным уважением к политике безопасности и обороны определенных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов".
В то же время Украина обязуется продолжить ряд реформ, предусмотренных ее евроинтеграционным путем и в сфере безопасности, разведки и обороны. Это включает гражданский надзор за силами безопасности и обороны, эффективностью и прозрачностью оборонных институтов, а также укрепление оборонной промышленности на основе Европейской оборонно-промышленной стратегии.
Также Украина обязуется усилить меры прозрачности и подотчетности в отношении полученной помощи и "делать позитивный вклад в безопасность ЕС и его государств-членов, в частности путем обмена информацией и полученными уроками, если это уместно".
Основной текст документа состоит из большого блока обязательств по безопасности и обороне, начиная от продолжения помощи оружием и с подготовкой украинских военных.
Здесь упомянуты также сотрудничество украинского и европейского оборонпрома, военная и гражданская противоминная деятельность, реформирование сектора гражданской безопасности и поддержка правоохранительных органов; противодействие распространению "легкого" оружия, поддержка энергетической безопасности, энергетического перехода и ядерной безопасности, а также обмен разведданными и спутниковыми снимками.
Второй блок "Более широкие обязательства по безопасности" содержит разделы о:
- поддержке Украины на пути вступления в ЕС и необходимых реформ,
- продолжение "дипломатической поддержки Украины и глобального охвата с целью достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира";
- прогнозируемой финансовой поддержке и поддержке в восстановлении и модернизации;
- постепенной интеграции Украины в единый рынок ЕС;
- продолжении защиты для украинцев в странах Европы и помощи уязвимым категориям внутри Украины;
- сохранении и усилении санкционного давления на Россию; продолжению работы по использованию доходов от замороженных российских активов в пользу Украины;
- поддержке механизмов ответственности за международные преступления, включая трибунал по преступлению агрессии;
- развитии регионального сотрудничества.
Третий блок описывает механизмы консультаций между Украиной и ЕС и предусматривает, что в дополнение к стандартным форматам политического диалога ЕС и Украина могут по взаимному согласию проводить внеочередные консультации.
"В случае будущей агрессии Европейский Союз и Украина по просьбе любой из сторон будут проводить в течение 24 часов консультации относительно потребностей Украины в рамках осуществления ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН. Европейский Союз и Украина быстро определят необходимые следующие шаги в соответствии с этими обязательствами без ущерба для особенностей политики безопасности и обороны отдельных государств-членов", – говорится в документе.
Предполагается возможность изменения этих положений "с целью согласования с любым механизмом, который Украина может впоследствии согласовать с другими международными партнерами, включая участников Совместной декларации от 12 июля 2023 года".
Закрывает документ формальный блок "Заключительные положения".
От Украины соглашение подписал президент Владимир Зеленский, от ЕС – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель.
Государства-члены ЕС дали единодушное согласие на подписание договора.
Также в Брюсселе подписали двусторонние соглашения Украины с Эстонией и Литвой.