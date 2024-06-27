Украина двигается к членству в Евросоюзе со скоростью света - Боррель

График, с которым Украина движется к членству в Европейском Союзе, и желание других стран сделать ее членом очень отличаются от других кандидатов на вступление. Об этом сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время общения со СМИ, сообщает Укринформ.

«Я никогда не видел такого сильного желания сделать страну членом Европейского Союза, как в случае Украины» , - отметил он.

Боррель отметил, что ранее процесс расширения ЕС не был очень динамичным, но Украина и ее политические и военные обстоятельства создали новую динамику.

«Я никогда не видел, чтобы процесс шел так быстро, как в Украине. Никогда. Большая разница с кем-то другим. Межправительственная конференция уже запустила переговорный процесс. Если сравнивать график происходящего в Украине с другими делами, то мы бежим со скоростью света» , – подчеркнул высокий представитель ЕС.

Он выразил уверенность, что наше государство воспользуется исторической возможностью стать членом ЕС в рекордные сроки.