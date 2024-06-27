Армия РФ не способна на "значительные прорывы" в Украине - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские войска не способны на "значительные прорывы" на поле боя в Украине, тогда как Киев ударами вглубь территории России наносит ей значительные поражения.﻿﻿ Об этом Столтенберг рассказал в интервью агентству AFP, сообщает Европейская правда.

"И у нас нет никаких других признаков или причин считать, что Россия имеет возможности, силы для значительных прорывов" , - сказал он.

Столтенберг отметил, что Россия начала очередное наступление в Украине в течение весны-лета, "но пока только с незначительными успехами".

Генсек Альянса, однако, предостерег, что Россия, скорее всего, "продолжит продвигаться по линии фронта" и наносить авиаудары по Украине.