Минобороны заявило о пересмотре стандартов товаров для ВСУ
Министерство обороны запустило процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Со ссылкой на пресс-службу министерства, сообщает Экономическая правда.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе, Департамент политики закупок Минобороны инициировал создание коллегиального органа по вопросам организации развития материального обеспечения ВСУ, который пересмотрит ранее принятую техническую документацию и обеспечит принятие новой в соответствии со стандартами и практиками НАТО.
"Некоторые технические спецификации были разработаны несколько лет назад, и сейчас не соответствуют требованиям ведения большой войны. Мы нацелены пересмотреть все спецификации, чтобы допустить к торгам "Государственного оператора тыла" как можно больше местных производителей, и обеспечить ВСУ качественными тыловыми товарами", - подчеркнул руководитель Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.