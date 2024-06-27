Минобороны заявило о пересмотре стандартов товаров для ВСУ

Министерство обороны запустило процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу министерства, сообщает Экономическая правда.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, Департамент политики закупок Минобороны инициировал создание коллегиального органа по вопросам организации развития материального обеспечения ВСУ, который пересмотрит ранее принятую техническую документацию и обеспечит принятие новой в соответствии со стандартами и практиками НАТО.