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Минобороны заявило о пересмотре стандартов товаров для ВСУ

Минобороны заявило о пересмотре стандартов товаров для ВСУ
Фото: АрміяInform

Министерство обороны запустило процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу министерства, сообщает Экономическая правда.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, Департамент политики закупок Минобороны инициировал создание коллегиального органа по вопросам организации развития материального обеспечения ВСУ, который пересмотрит ранее принятую техническую документацию и обеспечит принятие новой в соответствии со стандартами и практиками НАТО.

"Некоторые технические спецификации были разработаны несколько лет назад, и сейчас не соответствуют требованиям ведения большой войны. Мы нацелены пересмотреть все спецификации, чтобы допустить к торгам "Государственного оператора тыла" как можно больше местных производителей, и обеспечить ВСУ качественными тыловыми товарами", - подчеркнул руководитель Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

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