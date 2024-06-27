Кличко сообщил о взрыве на энергообъекте в Киеве
На энергообъекте в Шевченковском районе Киева в четверг, 27 июня, произошел взрыв. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место", - написал Кличко.
Позже Кличко уточнил, что на трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы возникло короткое замыкание. Это привело к задымлению.
"Дальнейшего горения нет. Разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет. Экстренные службы на месте", - написал мэр.