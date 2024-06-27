Кличко сообщил о взрыве на энергообъекте в Киеве

На энергообъекте в Шевченковском районе Киева в четверг, 27 июня, произошел взрыв.﻿ Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место" , - написал Кличко.

Позже Кличко уточнил﻿, что на трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы возникло короткое замыкание. Это привело к задымлению.