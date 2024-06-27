Украина может скоро получить 6 млрд евро, заблокированные Венгрией
Деньги из Фонда помощи Украине и транш военной помощи ЕС для Украины в рамках Европейского фонда мира, которые вместе составляют около 6 миллиардов евро, "замороженные" Венгрией, могут быть вскоре разблокированы. Об этом в Брюсселе перед началом заседания Европейского совета заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, сообщает Укринформ.
«Мы все еще не пришли к согласию вокруг этого вопроса, в настоящее время это было невозможным. Но я надеюсь, что мы сможем найти решение. Потому что финансовые средства имеются в наличии, в том числе (поступление – ред.) от замороженных активов. Поэтому это не вопрос об отсутствии финансирования, это вопрос, как его выполнить», - сказал руководитель правительства Бельгии.
Он выразил уверенность, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Брюссель для встречи с европейскими лидерами, сможет ощутить их поддержку. По словам Де Кроо, подписанные сегодня обязательства по безопасности между Украиной и ЕС являются очень важным шагом в этом направлении. Несколько недель назад Бельгия заключила подобный документ с Украиной на национальном уровне.
«Именно поэтому нам необходимы такие встречи Европейского совета. Иногда люди пессимистичны до того, как Европейский совет начинается, но часто, в конце, мы достигаем многого за столом переговоров», - добавил де Кроо.
Он отметил, что в течение бельгийского председательства в ЕС, которое подходит к завершению, удалось сделать многое в контексте поддержки Украины. Были согласованы 13-й и 14-й пакеты санкций против РФ, были открыты обсуждения вокруг вхождения Украины в ЕС, достигнуто соглашение по использованию прибыли от заблокированных активов.
«Сделаны определенные важные шаги (для укрепления ПВО Украины – ред.) Румыния внесла существенный вклад несколько дней назад. Несколько недель назад Бельгия решила передать Украине 30 единиц F-16, несколько из них будут доставлены в 2024 году… В ситуации, когда украинцы воюют за свой суверенитет и за безопасность собственного населения, этого никогда не будет достаточно. Я понимаю, что всегда есть толчок, чтобы делать больше. Но мы видим, что очень много усилий уже было предпринято. Так что мы будем продолжать делать лучше, больше и быстрее», - подчеркнул Де Кроо.