Украина может скоро получить 6 млрд евро, заблокированные Венгрией

Деньги из Фонда помощи Украине и транш военной помощи ЕС для Украины в рамках Европейского фонда мира, которые вместе составляют около 6 миллиардов евро, "замороженные" Венгрией, могут быть вскоре разблокированы. Об этом в Брюсселе перед началом заседания Европейского совета заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, сообщает Укринформ.

«Мы все еще не пришли к согласию вокруг этого вопроса, в настоящее время это было невозможным. Но я надеюсь, что мы сможем найти решение. Потому что финансовые средства имеются в наличии, в том числе (поступление – ред.) от замороженных активов. Поэтому это не вопрос об отсутствии финансирования, это вопрос, как его выполнить» , - сказал руководитель правительства Бельгии.

Он выразил уверенность, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Брюссель для встречи с европейскими лидерами, сможет ощутить их поддержку. По словам Де Кроо, подписанные сегодня обязательства по безопасности между Украиной и ЕС являются очень важным шагом в этом направлении. Несколько недель назад Бельгия заключила подобный документ с Украиной на национальном уровне.

«Именно поэтому нам необходимы такие встречи Европейского совета. Иногда люди пессимистичны до того, как Европейский совет начинается, но часто, в конце, мы достигаем многого за столом переговоров» , - добавил де Кроо.

Он отметил, что в течение бельгийского председательства в ЕС, которое подходит к завершению, удалось сделать многое в контексте поддержки Украины. Были согласованы 13-й и 14-й пакеты санкций против РФ, были открыты обсуждения вокруг вхождения Украины в ЕС, достигнуто соглашение по использованию прибыли от заблокированных активов.