Обнародованы тексты соглашений по безопасности Украины с Эстонией и Литвой

Офис президента Украины опубликовал тексты соглашений по безопасности с Эстонией и Литвой, которые подписали 27 июня в Брюсселе в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины, сообщает Европейская правда.

Согласно документу, основными компонентами безопасности обязательств Эстонии перед Украиной в рамках соглашения являются:

всесторонняя поддержка Украины для самозащиты и восстановления территориальной целостности;

поддержка реконструкции, гуманитарной помощи и реформ;

политическая поддержка и работа над привлечением России к ответственности;

поддержка интеграции Украины в ЕС и НАТО.

"Правительство Эстонии поставило цель выделять на военную поддержку Украины не менее 0,25% ВВП ежегодно с 2024 до 2027 года. Эстония будет продолжать разностороннюю поддержку Украины в течение десятилетнего срока действия этого Соглашения" , – говорится в документе.

В тексте напоминают, что с 24 февраля 2022 года общая военная помощь Эстонии Украине составила 500 млн евро – более 1,3% ВВП страны. В 2024 году военная поддержка Украины со стороны Эстонии составляет более 100 миллионов евро.

Основные компоненты обязательств по безопасности в соглашении с Литвой – это:

регулярные встречи сторон в рамках стратегического и политического диалога по всем вопросам, касающимся обороны Украины от агрессора и победы Украины;

предоставление Литвой военной, гуманитарной и финансовой поддержки Украине для защиты и восстановления ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ;

углубление взаимовыгодного сотрудничества в сфере безопасности;

укрепление экономической и энергетической стабильности и устойчивости Украины;

поддержка скорейшего движения Украины к членству в НАТО, в частности путем оказания помощи Украине в выполнении повестки дня реформ и дальнейшем повышении оперативной совместимости с НАТО, обмена литовским опытом и знаниями;

поддержка обретения Украиной полноправного членства в ЕС.

В разделе о военной поддержке указано, что Литва "будет стремиться ежегодно предоставлять Украине безопасность и оборонную поддержку в размере 0,25% ее годового ВВП" и отмечается, что в 2024 году литовская помощь достигла почти 80 млн евро, из которых 35 млн – на чешскую инициативу закупки боеприпасов, и "увеличится благодаря дальнейшим пакетам в течение этого года".