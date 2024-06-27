НАБУ проводило обыски у Кирилла Тимошенко - СМИ

27 июня к бывшему заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко пришли с обысками из-за дела со сливами из НАБУ, сообщает Украинская правда.

По данным журналиста УП, Кирилл Тимошенко находился в автомобиле, вокруг которого работали детективы НАБУ.

Позже Тимошенко подтвердил, что у него проводили обыски и указал, что правоохранители не имеют к нему претензий.