НАБУ проводило обыски у Кирилла Тимошенко - СМИ
27 июня к бывшему заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко пришли с обысками из-за дела со сливами из НАБУ, сообщает Украинская правда.
По данным журналиста УП, Кирилл Тимошенко находился в автомобиле, вокруг которого работали детективы НАБУ.
Позже Тимошенко подтвердил, что у него проводили обыски и указал, что правоохранители не имеют к нему претензий.
"Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения. Все требования правоохранителей я выполнил, лично ко мне претензий нет", - сказал Тимошенко.