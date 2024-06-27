Новая миссия НАТО для Украины: Столтенберг и NYT раскрыли подробности

На Вашингтонском саммите генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает от стран-членов Альянса согласия, что блок будет руководить координацией помощи Украине – для этого будет создана новая миссия в немецком городе Висбаден. Об этом чиновник заявил во время пресс-конференции в штаб-квартире блока, сообщает Лига.net.

По его словам, на саммите главным вопросом будет поддержка НАТО.

Диктатор Владимир Путин считает, что он "может нас пережить" – и важно, чтобы страны-члены Альянса продемонстрировали, что это не так, и они готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, пояснил Столтенберг.

Генсек НАТО ожидает: лидеры стран-членов блока согласятся с тем, что Североатлантический союз будет руководить координацией помощи по вопросам безопасности и подготовки для Украины.

Для реализации этого будет создано новое командование НАТО в немецком Висбадене – чтобы координировать обучение и оказание помощи Украине в сфере безопасности, отметил Столтенберг.

Также чиновник ожидает, что лидеры договорятся о "долгосрочном обещании поддержки Украины" и дадут "четкое сообщение о пути Украины к членству в НАТО".

Ранее о создании новой миссии НАТО в Висбадене со ссылкой на чиновников США и Альянса сообщило американское издание The New York Times.

По данным СМИ, будет создана новая миссия – NSATU (Помощь НАТО в области безопасности и обучения для Украины), он будет работать над тем, чтобы уменьшить "дублирование и усложнение", связанные с различными видами вооружений, предоставляемых Украине.

Например, заявили источники, к таким проблемам относится недавнее предложение Франции предоставить неопределенное количество самолетов Mirage: Украина уже изо всех сил работает над подготовкой пилотов и применением американских F-16, а Mirage – это такой же сложный самолет, нуждающийся в другой подготовке, запчастях и техническом обслуживании, что может нанести вред украинским возможностям.

Медиа пишет, что NSATU будет базироваться на военном объекте Соединенных Штатов в немецком Висбадене, а возглавлять ее будет трехзвездочный генерал — вероятно, американец — подчиняющийся непосредственно командующему Вооруженными силами США в Европе генералу Кристоферу Каволи.

Такая конфигурация должна оградить миссию от любых политических изменений в Вашингтоне, заявил Иво Даалдер, бывший американский посол в НАТО, проинформированный о плане.

"Это попытка защититься от Трампа и сознательная попытка сблизить Украину и НАТО, чтобы поддержать Украину сегодня, а также в будущем" , – сказал Даалдер.

Новая миссия НАТО также будет включать уже существующую группу США, которая дислоцируется в Висбадене и работает над поставкой вооружений и обучением персонала, отметило NYT.