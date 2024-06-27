IT-специалисты ГУР остановили движение по Керченскому мосту - СМИ

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины «выключили» в Крыму кассовые аппараты и остановили движение по Керченскому мосту. Со ссылкой на источник в разведке, сообщает Укринформ.

По словам собеседника агентства, киберспециалисты военной разведки наносят удары по серверам пропагандистских СМИ, операторам связи, системе регистрации и контролю движения по Керченскому мосту.

Также продолжаются массовые фишинговые атаки на местных интернет-пользователей, отмечаются сбои в работе сервисов бухгалтерского учета, не работают кассовые аппараты в торговых точках Керчи и Севастополя.

В частности, массированная DDos-атака осуществляется на сайт пропагандистского "Керчь FM" и серверы оператора мобильной связи "Миранда-медиа". Именно этот оператор предоставляет магистральные каналы связи для колцентра оккупационной администрации Севастополя, в результате чего номер единого контакт-центра прекратил работу.

В то же время в результате поражения системы регистрации и контроля движения возникла большая очередь из автомобилей, желающих проехать по Керченскому мосту. Только в течение часа пробка выросла в шесть раз и уже утром в очереди насчитывалось около трехсот машин.