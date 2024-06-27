Генштаб: горячее всего на Торецком и Покровском направлениях

На фронте за эти сутки количество боестолкновений возросло до 104, почти половина из них произошла на Торецком и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации на 19:00 четверга, 27 июня.

«Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 104. Горячее сейчас на Торецком и Покровском направлениях, на которые приходится почти половина всех российских штурмов за сегодня» , - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении агрессор пытался атаковать трижды. Продолжаются бои в районе Волчанска.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали 10 штурмовых действий российских войск. Продолжается бой у Синьковки. Авиационный удар получили окрестности Петропавловки.

На Краматорском направлении россияне усилили давление в районе Часового Яра. Идут два боя. Всего за сегодняшний день враг атаковал здесь пять раз.

На Торецком направлении количество штурмов захватчиков увеличилось до 25. Подразделения Сил обороны отразили 22 наступательных попытки войск РФ, три атаки еще продолжаются. Агрессор применил авиацию и бомбил Торецк КАБами.

На Покровском направлении захватчики не сбавляют давления. С начала суток враг 23 раза атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Продолжаются семь штурмовых действий.

Добавилась одна вражеская попытка атаковать на Приднепровском направлении. В общем, за день, это уже седьмая, шесть - отражено.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.