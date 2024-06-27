НАТО на саммите обсудит с партнерами взаимодействие РФ с Ираном, КНДР и Китаем

На предстоящем саммите в Вашингтоне представители стран-членов НАТО встретятся с Азиатско-Тихоокеанскими партнерами из-за того, что Иран, Северная Корея и Китай помогают России вести войну против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире Альянса с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, сообщает Лига.net.

Чиновник анонсировал, что члены Североатлантического союза в ходе саммита обратятся к глобальным партнерам, особенно Индо-Тихоокеанским партнерам и Европейскому союзу.

Генсек отметил: захватническая война РФ против Украины демонстрирует, что безопасность Альянса – не региональная, а глобальная, поскольку Иран и Северная Корея предоставляют оружие, беспилотники и боеприпасы России, чтобы имела возможность продолжать боевые действия.

К тому же, НАТО видит, как Китайская народная республика поддерживает российскую военную экономику, позволяя РФ вести войну против Украины, отметил Столтенберг.

Соответственно, добавил чиновник, для Альянса важно встретиться с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона – это произойдет на Вашингтонском саммите.

Саммит НАТО должен пройти в американской столице 9-11 июля.