Орбан заявил, что не поддерживает повторное назначение фон дер Ляйен президентом ЕК

Премьер Венгрии Виктор Орбан перед саммитом лидеров заявил, что "не может" согласиться на повторное назначение Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии. Его заявление опубликовал пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач, сообщает Европейская правда.

Орбан заявил, что Венгрия "не может поддержать" продление мандата фон дер Ляйен, и обвинил ее в том, что инструменты для защиты верховенства права использовали против Венгрии предвзято.

Он также заявил, что коалиция, которую сформировали крупнейшие политические объединения – "Европейская народная партия", социал-демократы и либералы – для назначения руководства Евросоюза является "коалицией лжи и обмана", и что договоренности основываются на партийной линии, а не программах или будущих планах.

"Это вопиющий захват власти, и мы не видим смысла поддерживать такое злоупотребление властью" , – заявил Виктор Орбан.

Как известно, премьер Италии Джорджия Мелони возмутилась тем, что ее политическую группу не привлекли к обсуждению распределения должностей перед саммитом лидеров. Неофициально сообщают, что она даже игнорировала звонки нескольких лидеров, что вызвало опасения по поводу того, как она будет действовать во время саммита.

Премьер Польши Дональд Туск, который входит в "ЕНП", заверил в уважении к Джорджии Мелони и Италии, и утверждает, что к такому формату обсуждений прибегли для "упрощения процесса", а финальное решение все равно за лидерами.