Бронирование в "Дія" заработает в июле, но только для критически важных предприятий

Электронное бронирование в "Дії" заработает в начале июля. Однако сначала услуга будет доступна только для критически важных предприятий.﻿ Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Активно работаем над электронным бронированием на портале "Дія". Сначала сервис будет доступен для предприятий, которые критически важны для экономики страны" , - сообщил Федоров.

По его словам, бета-тест услуги планируют начать в начале июля.

Отметим, сейчас для бронирования сотрудников руководителям нужно подавать заявление в бумажном виде и ждать результата неделями.

7 июня Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому услуга бронирования от мобилизации будет добавлена в сервис "Дія". Как сообщили в Минцифре, он будет занимать около одного часа.