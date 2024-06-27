СБУ разоблачила топ-менеджеров мебельной компании из Харькова работавших на РФ

Служба безопасности Украины задержала четырех руководителей харьковской мебельной компании, которых подозревают в сотрудничестве с РФ. Со ссылкой на данные пресс-службы СБУ, сообщает Новое время.

Отмечается, что подозреваемые вели бизнес с компаниями, которые сотрудничают с государственными учреждениями страны-агрессора, в частности, с подсанкционными ПАО Сбербанк и АО Тинькофф.

Еще одним клиентом учреждения была российская корпорация Ростелеком, которая обеспечивает связью оккупационные группировки.

Как сообщили в СБУ, для незаконной торговли руководители харьковского предприятия задействовали сеть контролируемых ими коммерческих структур на территории России и Ближнего Востока.

Для того, чтобы скрыть схему, они перенесли часть производственных мощностей на контролируемое предприятие за рубежом.

Во время обысков по местам пребывания топ-менеджмента харьковской компании сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику, документы и мобильные телефоны, которые использовались в незаконной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили четырем задержанным о подозрении по ст. 111−2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также продолжается расследование для привлечения ответственности всех виновных людей, в частности тех, кто скрывается в России.