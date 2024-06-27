В Казахстане заявили, что не выдадут Украине подозреваемого в покушении на Садыкова

Председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев отрицает, что власти страны были заинтересованы в убийстве казахского оппозиционного активиста Айдоса Садыкова в Киеве. Об этом Со ссылкой на Радио Азаттык, сообщает Новое время.

«Любые заявления о том, что Казахстан был заинтересован, какие-то наши государственные органы были заинтересованы — это провокации и инсинуации, которые не соответствуют действительности» , — отметил Ашимбаев.

Он также заявил, что к расследованию инцидента присоединилась Генеральная прокуратура Казахстана, которая находится на связи с украинским ведомством. Поэтому, по словам Ашимбаева, заявления о заинтересованности Казахстана в устранении журналиста «полностью не соответствуют реальности» и «являются прямыми провокациями для привлечения страны к геополитическим играм».

Ашимбаев также заявил, что Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на Айдоса Садыкова. По словам председателя сената парламента, это принцип государства.